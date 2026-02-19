Blackout contrade confronto con Enel | piano di potenziamento rete elettrica

A Ostuni, i blackout nelle contrade sono dovuti a problemi sulla rete elettrica. Enel ha incontrato i residenti per ascoltare le loro lamentele e verificare i guasti. Le interruzioni frequenti, che durano anche ore, colpiscono le case e le aziende locali, creando disagi concreti. Il confronto ha portato alla pianificazione di interventi mirati per rafforzare la rete e ridurre i problemi. La gente spera in interventi rapidi e risolutivi per tornare a vivere senza interruzioni di corrente.

OSTUNI - Il confronto si è reso necessario perché, negli ultimi tempi, soprattutto nelle contrade, si sono registrate gravi e prolungate interruzioni dell'energia elettrica che hanno comportato disagi e difficoltà per le famiglie e per le attività produttive. In alcuni casi, come riferito da Enel, le criticità sono state ulteriormente aggravate da condizioni metereologiche particolarmente avverse nonché dalla presenza massiccia di storni che, posandosi sulle linee elettriche e sollevandosi simultaneamente, hanno determinato sbalzi di tensione e improvvise interruzioni del servizio. Una situazione non più tollerabile, che ha reso indispensabile richiedere con urgenza l'incontro al fine di individuare soluzioni concrete e definitive.