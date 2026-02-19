Blackout alla Rugginosa Famiglie arrabbiate | Ormai siamo al limite

Un blackout alla Rugginosa ha causato disagi a almeno 24 famiglie di Vallerotana. La mancanza di energia elettrica ha reso difficile preparare i pasti e usare i servizi igienici. Le famiglie si sono trovate senza luce per diverse ore, creando disagio e frustrazione. Molti residenti si sono rivolti alle autorità locali, sperando in una rapida soluzione. La causa del guasto resta ancora sconosciuta, mentre i tecnici lavorano per ripristinare l’energia. La situazione rimane critica per chi vive in quella zona.

Comincia ad essere un problema anche farsi da mangiare. E lavarsi. E' questo l'incubo che almeno 24 famiglie che abitano nella zona di Vallerotana stanno vivendo. Sì perchè da oltre un mese, tutto il residence e le campagne circostanze che vivono nelle campagne tra Grosseto e Roselle, devono far fronte a continui blackout. La corrente elettrica, spesso senza preavviso, viene tolta anche per intere giornate. E famiglie, attività agricole e anche scuole sono in ginocchio. "Abbiamo segnalato più volte a E-Distribuzione la situazione - ha iniziato Annamaria Solito, una delle residenti - ma ci dicono soltanto che si tratta di guasti e che stanno facendo di tutto per rispristinare la situazione al più presto.