Bivona al buio | 2 km di rame rubati danno da 38.000€ Indagini

A Bivona, un furto di oltre due chilometri di cavi di rame ha lasciato un’intera contrada senza energia, causando danni stimati a 38.000 euro. La banda di ladri ha agito di notte, smantellando le linee di alimentazione e causando disagi agli abitanti. Le autorità stanno seguendo diverse piste per identificare i responsabili. I residenti sono rimasti senza luce per diverse ore, mentre le forze dell’ordine cercano di recuperare il rame sottratto. Le indagini proseguono per fermare questa serie di furti.

Bivona, furto da 38 mila euro: i “cacciatori di rame” nel mirino delle indagini. Un’intera contrada è rimasta al buio a Bivona, in provincia di Agrigento, a causa del furto di oltre due chilometri di cavi di rame. L’azione, che ha causato un danno quantificato in circa 38 mila euro alla società di distribuzione dell’energia elettrica, è avvenuta nella serata di martedì 19 febbraio 2026 e ha immediatamente fatto scattare le indagini dei carabinieri. Un’escalation di furti e un mercato nero in crescita. L’episodio di Bivona non rappresenta un caso isolato, ma si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per la microcriminalità legata al furto di metalli, in particolare del rame.🔗 Leggi su Ameve.eu Ladri di rame in azione, rubati i cavi dai pali della luce: un’intera contrada resta al buioI ladri di rame sono tornati in azione a Santo Stefano Quisquina. Leggi anche: Contrada "ripulita" dai cavi di rame: colpo da 38 mila euro per i cacciatori di "oro rosso" Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. TERRASINI: PRESENTAZIONE DE "IN MORTE DI UN MARESCIALLO". IL LIBRO DI GIANNANTONI RIAPRE IL CASO LOMBARDO A TRENT'ANNI DAL BUIO Domani, venerdì 13 febbraio alle ore 17:00, i locali della Biblioteca Comunale “Claudio Catalfio” os facebook