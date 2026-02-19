Bitcoin scambiati con soldi falsi La polizia arresta un truffatore
La polizia di Milano ha arrestato un uomo croato coinvolto in una truffa con Bitcoin falsi. La causa è l’utilizzo di monete digitali contraffatte per ingannare i clienti. L’uomo, destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’Austria, aveva acquistato e venduto criptovalute false in diversi scambi online. Durante l’operazione, gli agenti hanno sequestrato dispositivi elettronici e documenti che dimostrano l’attività illecita. L’arresto si inserisce in un’indagine più ampia contro le truffe digitali legate alle criptovalute.
Scovato e arrestato dalla polizia di Stato di Milano un uomo croato destinatario di un mandato d’arresto europeo emesso dall’autorità giudiziaria austriaca lo scorso 24 luglio. In base alle prime informazioni disponibili, l’uomo, con precedenti per frode, furti e rapine, avrebbe messo a segno una truffa anche a Milano ai danni di una società falsificando banconote per centinaia di migliaia di euro che utilizzava per cambiare bitcoin. A gennaio del 2023 avrebbe contattato il responsabile di una società americana per effettuare una prima transazione da 50mila euro: lui avrebbe portato i contanti in cambio delle criptovalute. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
