Birindelli | Siamo vicini all’obiettivo ma servirà equilibrio contro il Guidonia

Birindelli ha affermato che la squadra è vicina a raggiungere l’obiettivo, ma avverte che servirà attenzione contro il Guidonia. La partita di domani sera alle 20:30 a Pincastagnaio rappresenta un crocevia importante per la Pianese, che cerca i tre punti per consolidare la posizione in classifica. I giocatori stanno lavorando intensamente in allenamento per affrontare la sfida con determinazione. La squadra si prepara a mettere in campo tutta la concentrazione necessaria per superare l’avversario.

PIANCASTAGNAIO – Il campionato di Serie C Sky Wifi giunge alla sua ventottesima giornata con la sfida casalinga della Pianese, che domani alle ore 20:30 ospiterà la formazione laziale del Guidonia Montecelio. L'incontro segna la conclusione di un periodo agonistico particolarmente denso per la compagine bianconera, giunta alla sua quarta partita in sole due settimane. I recenti successi ottenuti contro Perugia e Livorno hanno proiettato la squadra nelle zone alte della classifica, avvicinandola sensibilmente al traguardo stagionale della salvezza. A fare il punto sulla condizione della squadra e sulle prospettive del match è intervenuto l'allenatore Alessandro Birindelli.

