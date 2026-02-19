Birindelli | Siamo vicini all’obiettivo ma servirà equilibrio contro il Guidonia

PIANCASTAGNAIO – Il campionato di Serie C Sky Wifi giunge alla sua ventottesima giornata con la sfida casalinga della Pianese, che domani alle ore 20:30 ospiterà la formazione laziale del Guidonia Montecelio. L'incontro segna la conclusione di un periodo agonistico particolarmente denso per la compagine bianconera, giunta alla sua quarta partita in sole due settimane. I recenti successi ottenuti contro Perugia e Livorno hanno proiettato la squadra nelle zone alte della classifica, avvicinandola sensibilmente al traguardo stagionale della salvezza. A fare il punto sulla condizione della squadra e sulle prospettive del match è intervenuto l'allenatore Alessandro Birindelli. "Alla squadra non posso rimproverare niente, non era questo il campo in cui sperare di fare punti. L'importante era fare una prestazione solida, da squadra quale siamo, e quella c'è stata, per cui io sono contento". Le parole di mister Birindelli nel post-partita