Bimbo di 7 anni gravissimo per encefalite da morbillo in Usa genitori | Non lo avremo comunque vaccinato

19 feb 2026

Un bambino di 7 anni negli Stati Uniti si trova in condizioni gravissime a causa di un’encefalite da morbillo, causata dal mancato vaccino dei genitori. La malattia ha lasciato il bambino quasi paralizzato, dopo aver contratto il virus che si diffonde attraverso contatti stretti. I genitori hanno spiegato di non volerlo vaccinare, ritenendo la decisione personale. La situazione ha acceso il dibattito sulla scelta di non immunizzare i figli, anche quando il rischio di complicanze è alto. La famiglia rimane ferma sulla loro posizione.

Nonostante il calvario del bambino, costretto in un letto d'ospedale in Usa praticamente paralizzato, i genitori hanno rivendicato la propria scelta di non vaccinarlo contro il morbillo che ha causato al minore una encefalite gravissima.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

