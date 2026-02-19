Bimbo di 7 anni gravissimo per encefalite da morbillo in Usa genitori | Non lo avremo comunque vaccinato

Un bambino di 7 anni negli Stati Uniti si trova in condizioni gravissime a causa di un’encefalite da morbillo, causata dal mancato vaccino dei genitori. La malattia ha lasciato il bambino quasi paralizzato, dopo aver contratto il virus che si diffonde attraverso contatti stretti. I genitori hanno spiegato di non volerlo vaccinare, ritenendo la decisione personale. La situazione ha acceso il dibattito sulla scelta di non immunizzare i figli, anche quando il rischio di complicanze è alto. La famiglia rimane ferma sulla loro posizione.

Nonostante il calvario del bambino, costretto in un letto d'ospedale in Usa praticamente paralizzato, i genitori hanno rivendicato la propria scelta di non vaccinarlo contro il morbillo che ha causato al minore una encefalite gravissima.🔗 Leggi su Fanpage.it Bimbo di 2 anni sbranato dal pitbull adottato dai genitori: “Allontanato per 30 secondi, voleva accarezzarlo”Un grave incidente si è verificato a Zante, in Grecia, dove un bambino di 2 anni è stato attaccato e sbranato da un pitbull adottato dai genitori. Bimbo di 10 anni sparisce al ritorno da scuola, trovato sepolto vivo 3 giorni dopo in Turchia: “È stato lo zio”Un bambino di 10 anni scomparso al ritorno da scuola in Turchia è stato ritrovato vivo dopo tre giorni, sepolto sotto terra. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Bimbo caduto dal terrazzo della scuola: 12 indagati; Bimbo caduto da scuola, 12 indagati. Il papà: Il bambino che conoscevo non c'è più, chiediamo la verità; Cassinate, scuola: un bimbo di 7 anni ferisce un compagno; Cheap giocattoli per bimbi di 2 anni 2026 Giocattoli bambini 2 anni i migliori su Amazon Nostrofiglio. De Amicis, bimbo volato giù da scuola di proprietà comunale: 12 indagatiLa pm della Procura di Genova Patrizia Petruzziello oggi ha iscritto dodici persone nel registro degli indagati per la caduta di un bimbo di 7 anni dal terrazzo del polo Res della scuola De Amicis, ... ligurianotizie.it Doppio incidente a Bari, morte 2 ragazze e grave bimbo di 7 anni: un motore di auto trovato a decine di metriDue ragazze sono morte in due incidenti avvenuti in provincia di Bari: nel primo sono rimaste gravemente ferite tre persone, tra cui un bambino ... virgilio.it Il cuore destinato al bimbo di due anni trapiantato al Monaldi era congelato in un blocco di ghiaccio secco a -79 gradi invece che conservato a circa 4 gradi: nonostante i dubbi sulle condizioni dell’organo, è stato impiantato dopo l’espianto del cuore malato. N facebook Tenta di rapire un bimbo di 5 anni fuori dal supermercato x.com