Bimbo di 25 giorni trovato morto dai genitori | inutile l' intervento del 118

Un neonato di appena 25 giorni è stato trovato senza vita dai genitori a Casciana Terme, in provincia di Pisa. La coppia ha scoperto il bambino ormai senza vita nel suo lettino e ha chiamato subito il 118. I soccorritori sono arrivati sul posto, ma non hanno potuto fare nulla per salvare il piccolo. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause di questa tragedia improvvisa. La comunità è sconvolta da quanto accaduto in un quartiere tranquillo. La salma del neonato è stata trasferita in obitorio.

Un neonato di soli 25 giorni è stato trovato senza vita dai genitori a Casciana Terme, piccolo borgo in provincia di Pisa. La tragica scoperta è stata fatta nella notte, intorno alle 3. A dare l'allarme sono stati i genitori del neonato, di origine straniera. Sul posto si sono precipitati i sanitari del 118, ma non c'era già più nulla fare. I sanitari non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso. L'ipotesi che sembra più seguita è che il neonato sia morto per cause naturali, tuttavia non è escluso che per fugare ogni dubbio venga disposta l'autopsia.