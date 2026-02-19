Bimba disabile costretta a lasciare la festa di Carnevale | Non è normale ed è pericolosa

Una bambina disabile è stata allontanata da una festa di Carnevale a Ischia perché alcuni adulti l’hanno trovata “pericolosa”. La madre ha denunciato l’accaduto sui social, spiegando che la figlia, che ha bisogno di assistenza speciale, è stata costretta a lasciare l’evento in modo brusco e senza spiegazioni chiare. La bambina si trovava tra i partecipanti quando alcuni presenti hanno espresso preoccupazioni ingiustificate, creando disagio e imbarazzo per tutta la famiglia. La vicenda ha suscitato molte reazioni sulla rete.

Una bimba disabile è stata discriminata durante una festa di carnevale ad Ischia. A raccontare lo spicevole episodio è stata la mamma sui social. I bimbi erano raccolti tutti in piazza per passare qualche ora di festa, quando una di loro è stata costretta a lasciare la stessa festa anzitempo. In particolare, la piccola sarebbe stata offesa dalla mamma di un altro bimbo, “preoccupata” per la sua presenza. “Lei non può stare qua, non è normale ed è anche un pericolo per mio figlio”, avrebbe detto. “Giorgia era felice - ha spiegato, invece, la mamma della piccola - Quando è contenta alza la voce e accarezza chi le sta vicino.🔗 Leggi su Napolitoday.it Ad Ischia insulti ad una bimba disabile durante una festa di CarnevaleA Ischia, durante una festa di Carnevale, una bambina disabile è stata insultata da alcuni adulti. La mamma che protesta per la bambina disabile alla festa di Carnevale: «È un pericolo per mio figlio»Una madre si è scagliata contro un'altra donna durante la festa di Carnevale a Ischia, accusandola di aver maltrattato una bambina disabile. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Non può stare qua, non è normale, choc a Ischia: bimba disabile discriminata alla festa di Carnevale; La mia bambina disabile aspetta la nuova carrozzina da 7 mesi l?odissea di mamma Filomena | questa le provoca dolorose piaghe. Bimba #disabile discriminata durante una festa a #Ischia | https://shorturl.at/ZekaE facebook Ad Ischia insulti ad una bimba disabile durante una festa di Carnevale (2). #ANSA x.com