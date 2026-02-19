bill gates annulla keynote sull intelligenza artificiale in india dopo nuovi file epstein

Bill Gates ha annullato il suo intervento all'AI Impact Summit di Delhi dopo la pubblicazione di nuovi documenti collegati a Jeffrey Epstein. La decisione arriva in un momento in cui l'evento evidenzia investimenti miliardari nel settore dell'intelligenza artificiale, ma anche tensioni legate alle figure coinvolte. La cancellazione del fondatore di Microsoft ha attirato l'attenzione degli organizzatori, che avevano già preparato dibattiti su innovazioni e sfide etiche. La sua assenza si aggiunge alle recenti polemiche che circondano l'intero settore dell'AI.

l’ AI impact summit di delhi ha messo in luce una combinazione di impegni economici su larga scala e di controversie legate ai protagonisti del settore. la cancellazione del keynote di bill gates ha spinto a ridefinire i riflettori, spostando l’attenzione da annunci tecnologici a riflessioni su relazioni e contesti personali, senza compromettere l’importanza degli obiettivi legati all’intelligenza artificiale. india ai impact summit: oltre 200 miliardi di dollari in accordi nonostante la cancellazione di bill gates. nonostante l’assenza di una delle figure di riferimento del settore, l’evento ha registrato impegni finanziari superiori a 200 miliardi di dollari, con una infrastruttura da 110 miliardi di dollari promossa da Reliance Industries e una partnership strategica tra Tata Group e OpenAI. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

