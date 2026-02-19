Ivan Quaranta ha attirato l’attenzione nel ciclismo su pista grazie alla medaglia di bronzo ottenuta dall’Italia agli Europei di Konya, un risultato che ha riacceso l’interesse per la velocità italiana. La squadra di velocità, composta da Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo, ha battuto il record nazionale durante la gara. Quaranta, noto per aver promosso lo sport italiano, ha seguito da vicino la competizione, che ha rappresentato un momento storico per il settore. La performance di questa squadra ha sorpreso molti appassionati.

Test Bahrain F1: polemiche sulla guidabilità e team in difficoltà Analisi con Raffaello Caruso Rossomotori.it Nuovo appuntamento con Bike Today dedicato al ciclismo su pista. Settimana scorsa ci sono stati gli Europei in quel di Konya (Turchia) e l’Italia ha potuto gioire soprattutto nella velocità, con una storica medaglia di bronzo conquistata nella sprint a squadre grazie a Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo che hanno timbrato anche il record italiano. Italia a -4 dal sogno 30 medaglie: le 11 carte rimaste negli ultimi 3 giorni. Missione difficile, non impossibile Speravamo, al termine di questa giornata, di trovarci a quota 27 medaglie. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bike Today | Ivan Quaranta l’uomo che ha riportato in alto la velocità italiana

L’uomo che ha provato a rapire la bimba fermato due giorni fa alle cliniche Gavazzeni: chiedeva di essere riportato in Romania con l’ambulanzaL’uomo di 47 anni, arrestato due giorni fa alle cliniche Gavazzeni, ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo all’Esselunga di via Corridoni perché voleva essere trasferito in Romania con un’ambulanza.

Formolo si racconta a Bike Today: infortunio, ripartenza e obiettivi 2026In questa intervista su Bike Today, Davide Formolo condivide la sua esperienza di infortunio, il percorso di recupero e i progetti per il 2026.

Bike Today | Ivan Quaranta l'uomo che ha riportato in alto la velocità italiana

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.