Biathlon i 5 italiani che parteciperanno alle mass start delle Olimpiadi
L’Italia ha ottenuto la qualificazione di cinque atleti per le mass start del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie ai risultati in Coppa del Mondo. La squadra include Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, tutti già certi di partecipare. Potrebbe però arrivare un sesto nome, a seconda di eventuali recuperi o qualificazioni aggiuntive. La convocazione definitiva si deciderà nelle prossime settimane, in vista della preparazione finale. La squadra si sta allenando intensamente per affrontare al meglio la competizione.
L’Italia ha qualificato cinque atleti per le mass start del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma c’è anche la possibilità che diventino sei: grazie alla classifica di Coppa del Mondo, già prima dell’inizio dei Giochi erano certi del pass Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Per regolamento, infatti, i primi 15 della classifica di Coppa del Mondo prendono parte di diritto alla mass start delle Olimpiadi. A questi si aggiungono tutti i medagliati delle tre prove individuali (sprint, pursuit ed individuale), poi si va a riempimento fino ad arrivare a trenta con la graduatoria stilata con i punti conquistati nelle già citate tre gare delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it
Startlist mass start maschile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLa startlist della mass start maschile di biathlon ad Annecy 2025 sarà disponibile prima della gara di domenica 21 dicembre, prevista per le ore 14.
Leggi anche: Startlist mass start femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane
Olimpiadi Torino 2006 - Biathlon: 12,5 km mass start femminile
Argomenti discussi: Delusione Italia, è 14ª nella staffetta maschile 4X7,5 km di biathlon: oro Francia; Brignone oro nel gigante e Vittozzi nel biathlon. Argento azzurro nello snowboard e bronzo nel fondo; Fontana, un'altra finale con la staffetta nei 3000; Wierer è 5/a ad un errore dalla medaglia, Simon-Jeanmonnot doppietta francese nella 15km olimpica.
Biathlon, i 5 italiani che parteciperanno alle mass start delle OlimpiadiL'Italia ha qualificato cinque atleti per le mass start del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma c'è anche la possibilità che ... oasport.it
Delusione Italia, è 14ª nella staffetta maschile 4X7,5 km di biathlon: oro FranciaArgento alla Norvegia e bronzo alla Svezia, pronostico rispettato. Mentre la squadra italiana, che avrebbe potuto puntare al podio, incappa in una giornata storta ed è penalizzata sin dalla partenza a ... gazzetta.it
Lisa Vittozzi resterà con l'oro di oggi nella storia del nostro sport. Lei infatti è la prima tra donne e uomini italiani ad aver conquistato un oro nel biathlon alle Olimpiadi. Incontenibile la sua gioia al traguardo: «Sono troppo felice per cosa ho fatto oggi. Sono orgo facebook