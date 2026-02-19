L’Italia ha ottenuto la qualificazione di cinque atleti per le mass start del biathlon ai Giochi di Milano Cortina 2026, grazie ai risultati in Coppa del Mondo. La squadra include Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer, tutti già certi di partecipare. Potrebbe però arrivare un sesto nome, a seconda di eventuali recuperi o qualificazioni aggiuntive. La convocazione definitiva si deciderà nelle prossime settimane, in vista della preparazione finale. La squadra si sta allenando intensamente per affrontare al meglio la competizione.

L’Italia ha qualificato cinque atleti per le mass start del biathlon alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, ma c’è anche la possibilità che diventino sei: grazie alla classifica di Coppa del Mondo, già prima dell’inizio dei Giochi erano certi del pass Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Tommaso Giacomel e Lukas Hofer. Per regolamento, infatti, i primi 15 della classifica di Coppa del Mondo prendono parte di diritto alla mass start delle Olimpiadi. A questi si aggiungono tutti i medagliati delle tre prove individuali (sprint, pursuit ed individuale), poi si va a riempimento fino ad arrivare a trenta con la graduatoria stilata con i punti conquistati nelle già citate tre gare delle Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, i 5 italiani che parteciperanno alle mass start delle Olimpiadi

Startlist mass start maschile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali degli italianiLa startlist della mass start maschile di biathlon ad Annecy 2025 sarà disponibile prima della gara di domenica 21 dicembre, prevista per le ore 14.

Leggi anche: Startlist mass start femminile biathlon Annecy 2025: orario, tv, streaming, pettorali delle italiane

Olimpiadi Torino 2006 - Biathlon: 12,5 km mass start femminile

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.