Bertinoro la scrittrice D’Ambrosio ai ‘Pomeriggi del Bicchiere’

La scrittrice D’Ambrosio partecipa ai ‘Pomeriggi del Bicchiere’ a Bertinoro, portando la sua esperienza letteraria in un evento che coinvolge il pubblico locale. Il teatro Novelli diventerà un palcoscenico di narrazioni, musica dal vivo e degustazioni di vini, creando un’atmosfera calda e accogliente. La scelta di proporre incontri culturali in un contesto così conviviale nasce dall’obiettivo di unire lettura e socializzazione. Domenica, cittadini e visitatori si ritroveranno per condividere momenti di cultura e piaceri semplici.

Domenica il teatro Novelli di Bertinoro si trasformerà in un luogo di storie, musica e sapori, pronto ad accogliere cittadini e appassionati per un pomeriggio che unisce cultura e convivialità. L'appuntamento de ' I Pomeriggi del Bicchiere ' prenderà il via alle 15.30 con la scrittrice e insegnante Miriam D'Ambrosio, autrice del romanzo 'Fuori non è ancora così' (Rubettino, 2025). A dialogare con lei sarà Vittorio Macioce, caporedattore ed editorialista del Giornale, in un incontro dedicato alla scuola e alle dinamiche di una classe multietnica, tra sogni, sfide e amicizie. Il romanzo di D'Ambrosio offre uno sguardo intenso e appassionato sul mondo dell'educazione, raccontando come la scuola possa diventare uno spazio di crescita, incontro e riflessione.