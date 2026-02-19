Berlino-Perugia 0-3: Lorenzetti elogia il vantaggio di giocare in casa, Semeniuk sottolinea la forza della squadra. La partita ha confermato il dominio di Perugia nella fase a gironi della Champions League, con una vittoria netta contro la squadra tedesca. La formazione umbra ha mostrato un’ottima organizzazione e precisione in campo, portando a casa tre punti importanti. La squadra italiana ha dimostrato di saper sfruttare il fattore campo, chiudendo il girone con un risultato convincente. La prossima sfida si avvicina, e i giocatori si preparano già per il prossimo impegno.

Una serata di élite pallavolistica ha visto Sir Sicoma Monini Perugia consolidare la leadership della pool C della Champions League, chiudendo la fase a gironi con una vittoria piena che rassicura in vista delle fasi successive. Il traguardo arriva al termine di una marcia perfetta, che ha totalizzato 17 punti in classifica e segnato un momento significativo per la squadra. La gara ha visto Perugia imporsi con un 3-0 che ha confermato la superiorità su avversari degni e ha fatto decollare la classifica della pool C. Davanti a una cornice di pubblico impetuosa, stimata in circa 8.500 spettatori, la formazione ha offerto una prestazione convincente, mettendo in luce una elevata qualità in tutte le fasi di gioco, con particolare attenzione a ricezione, attacco, copertura e difesa. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Berlino-Perugia 0-3: Lorenzetti esalta il fattore campo, Semeniuk loda la prestazione

