berlinguer guttuso e la fermezza comunista

Il pittore Guttuso scrisse al segretario del PCI per sottolineare l'importanza di essere “comunista” e “fermezza”. La sua lettera, inviata nel 1963, metteva in chiaro che, secondo lui, la dedizione politica doveva accompagnarsi a una posizione decisa e forte. Berlinguer, allora leader del partito, ricevette quel messaggio come un segnale di come alcuni membri desiderassero mantenere salda la linea ideologica. La discussione su la “fermezza comunista” continuò a dividere e a interessare gli intellettuali di quegli anni.

«Perché nella sua lettera al segretario del PCI, il pittore ci tenne tanto ad aggiungere "comunista" a "fermezza". Impossibile dirlo. Però si può fare qualche congettura» Un sabato di gennaio, grigio e piovoso, ho visitato a Torino I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, una mostra curata da Alessandro d'Onofrio, Alexander Höbel e Gregorio Sorgonà, aperta fino al 15 marzo. La mostra è già passata per Roma, Bologna, Firenze, Cagliari e Sassari. A Torino è stata allestita negli spazi del museo Ettore Fico, nel quartiere di Barriera di Milano.

