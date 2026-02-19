Berlinguer Guttuso e la fermezza comunista
Il pittore Guttuso scrisse al segretario del PCI per sottolineare l'importanza di essere “comunista” e “fermezza”. La sua lettera, inviata nel 1963, metteva in chiaro che, secondo lui, la dedizione politica doveva accompagnarsi a una posizione decisa e forte. Berlinguer, allora leader del partito, ricevette quel messaggio come un segnale di come alcuni membri desiderassero mantenere salda la linea ideologica. La discussione su la “fermezza comunista” continuò a dividere e a interessare gli intellettuali di quegli anni.
«Perché nella sua lettera al segretario del PCI, il pittore ci tenne tanto ad aggiungere “comunista” a “fermezza”. Impossibile dirlo. Però si può fare qualche congettura» Un sabato di gennaio, grigio e piovoso, ho visitato a Torino I luoghi e le parole di Enrico Berlinguer, una mostra curata da Alessandro d’Onofrio, Alexander Höbel e Gregorio Sorgonà, aperta fino al 15 marzo. La mostra è già passata per Roma, Bologna, Firenze, Cagliari e Sassari. A Torino è stata allestita negli spazi del museo Ettore Fico, nel quartiere di Barriera di Milano. Sono arrivato nel tardo pomeriggio, infreddolito, con le scarpe bagnate di pioggia e i piedi gelati. 🔗 Leggi su Ilpost.it
Leggi anche: Tutti i colori della verità, la poetica di Guttuso in vetrina alla Fortezza
Renato Guttuso "oltre la tela": visita guidata al museo di Villa CattolicaDomenica 18 gennaio, in occasione dell’anniversario della scomparsa di Renato Guttuso, Tacus organizza una visita guidata a Villa Cattolica dedicata al celebre artista.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Bianca Berlinguer, un talk che somiglia a Barbara D’UrsoDopo un periodo di rehab, ho rivisto «È sempre Cartabianca» e il sospetto che coltivavo ha preso forma in modo definitivo: Bianca Berlinguer è la nuova Barbara D’Urso. Non solo per l’uso smodato delle ... corriere.it
Bianca Berlinguer con gli occhiali a È sempre Cartabianca: l’intervento all’occhioVi chiedo scusa da subito, ho dovuto fare un piccolo intervento all’occhio, così Bianca Berlinguer ha iniziato la puntata del 13 gennaio di È sempre Cartabianca: gli spettatori hanno notato subito ... dilei.it
Roma nella memoria,il celebre dipinto di grandi dimensioni del Caffè Greco, del 1976, di Renato Guttuso,, un grande olio su tela, che raffigura l'interno dello storico locale romano, luogo di incontro di intellettuali e artisti tra gli anni '60 e '70 e come omaggio a facebook