«Scriviamo in qualità di lavoratori e lavoratrici del cinema, che abbiamo partecipato in passato o che siamo oggi alla Berlinale. Ci aspettiamo che le istituzioni del nostro settore rifiutino di essere complici della terribile violenza che continua a essere perpetrata contro i palestinesi. Siamo costernati dal coinvolgimento della Berlinale nella censura degli artisti che si oppongono al genocidio in corso da parte di Israele contro i palestinesi a Gaza e dal ruolo chiave dello stato tedesco nel renderlo possibile». Inizia così una lunga lettera inviata pubblicamente ieri con le firme fra gli altri di Tilda Swinton, Javier Bardem, Miguel Gomes, Adèle Haenel, Adam McKay, Avi Mograbi, Eyal Sivan, Mai Masri, Mike Leigh, Shirin Neshat, nella quale prendendo le distanze dalle dichiarazioni di Wenders, e dalle risposte della Berlinale. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Berlinale 76, geometrie relazionali per comunicazioni impossibili

