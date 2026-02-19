Benedetta Mori rivela che nel suo cassetto c’è un progetto dedicato a Santa Zita, ma attualmente si concentra sul film “La gioia”. La decisione di portare avanti questa produzione nasce dalla voglia di raccontare storie che emozionano e coinvolgono gli spettatori. Domani, al Cinema Centrale di Lucca, si terrà l’anteprima del film, con attori e registi presenti per incontrare il pubblico. La serata promette di essere un’occasione speciale per gli appassionati di cinema della zona.

Lucca, 19 febbraio 2026 – C’è un motivo in più, questa volta, per sentirsi orgogliosamente lucchesi. Domani il Cinema Centrale ospiterà la presentazione de “La gioia”, con un cast d’eccezione pronto a incontrare il pubblico. In sala saranno presenti il regista Nicolangelo Gelormini, gli interpreti Jasmine Trinca e Saul Nanni e, soprattutto, la sceneggiatrice lucchese Benedetta Mori, che firma la storia insieme a Giuliano Scarpinato. Diplomata nel 2018 al Biennio Cinema della Scuola Holden, Benedetta torna a casa con un film che porta anche la sua voce, la sua sensibilità, il suo sguardo. La sceneggiatura, tratta dall’opera teatrale «Se non sporca il mio pavimento», ha conquistato nel 2021 il Premio Franco Solinas per il miglior lungometraggio, consacrandola tra le firme più interessanti del panorama nazionale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedetta Mori: “Nel mio cassetto? Un film su Santa Zita. Ma ora c’è ‘La gioia’"

