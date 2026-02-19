Ben 41 tonnellate di rifiuti selvaggi rimossi in 3 anni dalle strade lecchesi

Nel corso di tre anni, le autorità hanno raccolto 41 tonnellate di rifiuti abbandonati lungo le strade di Lecco, tra cui materiali pericolosi. La causa principale è stata l’inciviltà di alcuni cittadini, che hanno lasciato di tutto in spazi pubblici. Le operazioni di raccolta sono state condotte regolarmente per mantenere le vie pulite e migliorare la qualità dell’ambiente urbano. La quantità di rifiuti rimossi dimostra quanto sia diffusa questa problematica tra i residenti. Ora si cercano nuove strategie per ridurre l’abbandono di rifiuti.

Questo l'impressionante quantitativo di immondizia, anche pericolosa, raccolta grazie al progetto di Provincia, Silea e Comuni. Stanziati per "Road trash" altri 30mila euro Ben 41 tonnellate di rifiuti, anche pericolosi, abbandonati lungo le strade lecchesi (e poi rimossi) in tre anni. Il dato, ancora una volta preoccupante, è stato reso noto oggi dalla Provincia di Lecco annunciando il rinnovo del progetto Road Trash. Prosegue infatti la collaborazione tra l'ente provinciale e Silea spa contro il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti lungo le strade comunali e provinciali: "anche per il 2026 la società ha confermato la propria disponibilità a dare seguito al progetto Road Trash, stanziando 30.