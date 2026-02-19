Bellavia il consulente di Report interrogato tra fughe di notizie riservate
Gian Gaetano Bellavia, commercialista milanese di 71 anni, ha subito un furto di file riservati che coinvolge anche la trasmissione Report di Rai3. La vicenda si complica con fughe di notizie riservate e sospetti di manomissioni digitali. Bellavia, noto per aver collaborato con diverse procure italiane, ora si trova al centro di un'indagine che cerca di chiarire le responsabilità. La polizia ha già sequestrato alcuni dispositivi elettronici nel tentativo di ricostruire l’accaduto. La situazione resta sotto stretta osservazione.
C’è più di un mistero nel furto dei file dello studio di Gian Gaetano Bellavia, il 71enne commercialista milanese consulente per quattro decenni di molte procure italiane e da una ventina di anni anche di Report, la trasmissione di inchiesta di Rai3. Lo studio di Bellavia e della sua socia Fulvia Ferradini tra la fine del 2024 e i primi mesi del 2025 è stato vittima di un gigantesco furto di dati riservati contenuti nell’archivio, che contenevano anche copie legittime delle sue relazioni per numerose procure, compresi gli allegati, e del quale ha presentato non una ma due denunce alla procura di Milano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
