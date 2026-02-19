Belinelli il sogno Nba diventa un film | il trailer in esclusiva di The Basketballdream

Un ragazzo di San Giovanni in Persiceto, con un sogno troppo grande per il suo tempo, giocare in NBA. Primo italiano nella storia a vincere un titolo NBA, ha attraversato oceani, sconfitte e trionfi per raggiungere ciò in cui è credeva e per scoprire che, ogni viaggio alla fine, riporta sempre a casa. La storia di Marco Belinelli diventa un film e arriva in anteprima su Gazzetta dello Sport con il trailer esclusivo di THE BASKETBALLDREAM – MARCO BELINELLI, un racconto che parte dal basket, ma che parla soprattutto di sogno e di impegno per poterlo realizzare. Diretto da Giorgio Testi e prodotto da Red Private in collaborazione con Rai Documentari e realizzato con il patrocinio di FIP - Federazione Italiana Pallacanestro e LBA - Lega Basket Serie A, THE BASKETBALLDREAM – MARCO BELINELLI, ripercorre il viaggio umano e sportivo di Belinelli. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

L’anteprima la settimana prossima a Torino. Da San Giovanni in Persiceto alla Nba per chiudere con l’ultimo scudetto. Belinelli ora è un film: "The Basketball Dream»Marco Belinelli, l’ex stella della Fortitudo, sta per tornare in Italia per un evento speciale: l’anteprima del suo film

Il ritiro di Marco Belinelli, dai tre scudetti (con Fortitudo e Virtus) al titolo Nba: «Ecco perché alla fine ha vinto e lascia un sogno ai giovani»Nessuno come lui. Tre scudetti a Basket City, due con la Virtus e uno con la Fortitudo, un’Eurocup e soprattutto la lunghissima carriera Nba coronata dal titolo vinto a San Antonio nel 2014, annata ... corrieredibologna.corriere.it

Marco Belinelli si ritira dal basket giocato: è l'unico italiano ad aver vinto il titolo Nba. «Porto con me ogni emozione, lascio un sogno ai giovani»L'annuncio era nell'aria, ora è ufficiale: Marco Belinelli dice addio al basket giocato a 39 anni. Lo fa sui social, pubblicando un video che ripercorre le fasi più salienti di una carriera che lo ha ... corriere.it

in arrivo "The Basketball Dream", il docufilm sulla carriera di Marco Belinelli x.com