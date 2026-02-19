Being Gordon Ramsay shouldn' t be this boring

Gordon Ramsay, famoso chef e personaggio televisivo, ha attirato l’attenzione per i suoi piatti e le sue urla in cucina. Tuttavia, molti si chiedono cosa faccia quando non rimprovera i suoi collaboratori. In alcune sue apparizioni, si vede che si dedica a commentare con passione i piatti o a dare consigli pratici. Nonostante la sua immagine aggressiva, Ramsay dimostra anche un lato più tranquillo e concentrato. Questo aspetto meno noto del suo carattere ha sorpreso alcuni fan.

Vi è mai capitato di guardare uno dei tanti, tantissimi programmi televisivi di e con Gordon Ramsay e di pensare: "Ma cosa fa quando non castiga qualcuno in cucina?". No? Nemmeno io. Eppure, Being Gordon Ramsay, l'ultimo di una lunga serie di scialbi esercizi di pubbliche relazioni mascherati da racconti personali, esiste. La docuserie in sei parti, della durata di quasi cinque ore, segue Ramsay mentre dà gli ultimi ritocchi a un nuovo complesso di ristoranti in cima al grattacielo londinese 22 Bishopsgate. Ci dice più volte che si tratta del suo progetto più ambizioso e più rischioso - e sono sicuro che anche Sisifo lo disse a proposito del suo 108° masso. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Being Gordon Ramsay shouldn't be this boring Holly Ramsay indossa il vestito da sposa della mamma: l’omaggio della figlia di Gordon RamsayHolly Ramsay ha scelto di indossare il vestito da sposa della madre, Tana Ramsay, in occasione del suo matrimonio. La figlia di Gordon Ramsay, Holly, ha sposato l'atleta Adam PeatyHolly Ramsay, seconda figlia dello chef Gordon Ramsay, ha recentemente celebrato il suo matrimonio con l’atleta Adam Peaty. If Gordon Ramsay was in The Lord of the Rings Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Gordon Ramsay Wants to Show ‘Real Life Drama’ of His Family and Career in New Netflix Series (Exclusive)Not many people have seen me in my pajamas, the celebrity chef tells PEOPLE ahead of ‘Being Gordon Ramsay’ ... msn.com Gordon Ramsay has 6 kids with his wife, Tana. Meet the celebrity chef's big family.Gordon Ramsay and his wife, Tana, have six children together. The chef shares a peek at his family life in his new Netflix show Being Gordon Ramsay. ... msn.com Da oggi su Netflix debutta il docu-reality "Being Gordon Ramsay" che segue il famoso chef @Gordon Ramsay dietro le quinte mentre gestisce vita familiare, impero globale e il suo più grande lancio. TRAILER ITA: https://www.youtube.com/watchv=zcwbj9coyj facebook