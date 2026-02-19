Be Comics! Be Games! si svolge a Torino dal 18 al 19 aprile 2026 a causa dell’interesse crescente verso la cultura pop. La manifestazione si tiene al Lingotto Fiere, offrendo due giorni di eventi dedicati ai fumetti, ai videogiochi e alle novità del mondo geek. Oltre alle esposizioni, i visitatori trovano aree dedicate alle anteprime e ai tornei. La manifestazione punta a coinvolgere appassionati di tutte le età, creando un’occasione per scoprire le ultime tendenze del settore. La fiera si conferma come un appuntamento da non perdere per gli amanti di questa cultura.

Dal 18 al 19 aprile 2026 al Lingotto Fiere di Torino debutta Be Comics! Be Games! Torino, il nuovo format, che interpreta in chiave contemporanea le passioni, i linguaggi e le esperienze della cultura pop. La manifestazione nasce dalla partnership tra GL events Italia e Fandango Club Creators, due tra i principali organizzatori di eventi pop a livello nazionale e internazionale. «Be Comics! Be Games! Torino rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso decennale costruito a Lingotto Fiere – dichiara Gábor Ganczer, amministratore delegato di GL events Italia. – È un progetto che unisce contenuti, organizzazione e impatto economico, valorizzando il ruolo dei quartieri fieristici come infrastrutture fondamentali per eventi complessi». 🔗 Leggi su Nuovasocieta.it

© Nuovasocieta.it - Be Comics! Be Games! arriva a Torino

