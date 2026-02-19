Bce | economia tienema Ue paga cara luce

La Bce segnala che l’economia europea resiste, ma le bollette dell’energia aumentano i costi per i consumatori. La causa principale sono le tensioni geopolitiche e le restrizioni globali che spingono i prezzi dell’elettricità alle stelle. Le aziende e le famiglie si trovano a dover fronteggiare spese più alte, mentre la crescita economica resta stabile ma fragile. Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo dell’energia ha raggiunto livelli record, incidendo pesantemente sui bilanci domestici e sui costi produttivi. La situazione continua a evolversi rapidamente.

10.40 "L'economia continua a mostrare buona capacità di tenuta in un difficile contesto mondiale", nonostante le incertezze politico-commerciali nel mondo e le tensioni geopolitiche. Così la Bce. Obiettivo è "assicurare l'inflazione stabile al "2% a medio termine". Ma le famiglie dell'area euro pagano fino al doppio per l'elettricità rispetto alle industrie ad alta intensità energetica. Tutte le componenti della bolletta sono più care. Il dato è marcato in Italia, Germania, Spagna, dove l'energia costa di più, del 100%.