I Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina attirano l’attenzione di TechXplore, il programma di BBC News dedicato alla tecnologia. La causa è l’uso di sistemi innovativi, come droni e intelligenza artificiale, che migliorano le performance degli atleti e la gestione degli eventi. Durante l’edizione 2026, le tecnologie avanzate vengono impiegate per il monitoraggio degli impianti e la sicurezza dei partecipanti. La presenza di queste soluzioni contribuisce a rendere l’evento più efficiente e spettacolare. TechXplore approfondisce come le nuove innovazioni cambino lo sport in modo concreto.

TechXplore, il popolare programma di tecnologia di BBC News, racconta come le tecnologie che consentono le performance più avanzate stiano sostenendo i Giochi Olimpici Invernali in Italia in occasione del più grande evento sportivo invernale al mondo di scena a Milano-Cortina. L'episodio speciale, in onda sabato 21 febbraio su BBC News, vedrà il conduttore Paul Carter esplorare l'impatto dell'innovazione tecnologica sugli atleti, sulle competizioni e sulle sedi di gara, oltre all'eredità che queste tecnologie lasceranno ben oltre la conquista delle medaglie. TechXplore sul canale BBC News Giornalista tecnologico pluripremiato e appassionato di viaggi, Paul ama raccontare grandi eventi globali che uniscono molte delle sue passioni, entrando in contatto con i protagonisti delle innovazioni più sorprendenti.