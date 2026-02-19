Bayern Monaco-Eintracht Francoforte sabato 21 febbraio 2026 ore 15 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Bavaresi in scioltezza anche contro i nuovi Adler di Riera?

Il Bayern Monaco, guidato da Kompany, ha vinto molte partite di fila, e questa volta affronta l’Eintracht Francoforte di Riera. La squadra bavarese sembra in forma e dominatrice, anche contro le nuove formazioni degli avversari. La partita di sabato 21 febbraio alle 15:30 promette di essere una sfida interessante. I tifosi attendono con ansia le formazioni ufficiali e i pronostici per capire se i bavaresi continueranno il loro cammino senza ostacoli.

