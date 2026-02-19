Basket Serie B femminile L’Oleificio Fiorentini piazza l’acuto pesante Grande vittoria esterna

L’Oleificio Fiorentini ha conquistato una vittoria importante contro P. Buggianese, con il punteggio di 63-52, causando sorpresa tra gli appassionati di basket femminile. La squadra ha mostrato un gioco deciso e un’attitudine offensiva intensa, soprattutto grazie ai 21 punti di Mandroni e ai 13 totali delle sue compagne. La partita si è svolta in trasferta, dimostrando la capacità delle giocatrici di adattarsi alle sfide esterne. La prossima sfida è già alle porte, mentre le avversarie si preparano a rispondere.

P. BUGGIANESE 52 O. FIORENTINI 63 NICO BASKET: Nerini 11, Tongiorgi ne, Rastelli ne, Salvestrini 5, Mariani ne, Skapin, Traore, Mandroni 21, Montiani 6, Modini 2, Bargiacchi, Mascia 4. Allenatore Rastelli. COSTONE: Samokhvalova 11, Miccoli 13, Pastorelli 7, Zanelli, Casini 3, Bonaccini G., Sposato, Pierucci, Bonaccini V. 7, Nanni, Sabia 3, Uggen 19. Allenatore Fattorini. Arbitri: Barone, Natale. Parziali: 15-6, 22-26, 32-46. PONTE BUGGIANESE – Importante vittoria per l'Oleificio Fiorentini Costone che passa a Ponte Buggianese, imponendosi sul Nico Basket per 63-52. Un successo fondamentale per le ragazze allenate da coach David Fattorini: la vittoria permette alle senesi di legittimare la propria posizione in classifica, in piena zona playoff.