Basket l’Adamant battaglia fino allo scadere contro Roma ma passa la capolista | decisivo il finale

L’Adamant ha perso contro Virtus Roma a causa di errori nelle fasi finali. La squadra di casa ha resistito fino all’ultimo secondo, ma la capolista ha preso il sopravvento nel finale. I romani hanno sfruttato due possesso decisivi, lasciando poco spazio alle speranze dei padroni di casa. L’Adamant ha lottato con determinazione, ma alla fine non è bastato per evitare la sconfitta. La partita si è chiusa con un punteggio che premia la squadra più esperta. Questo incontro ha dimostrato quanto siano importanti i momenti chiave.

Sull'80-83 in particolare, con palla in mano Ferrara non riesce a creare un buon tiro e si affida alla soluzione estemporanea di Pierotti, il cui tiro non tocca neppure l'anello; poco dopo è Battistini, chirurgico dall'arco, a chiudere i conti e a regalare ai suoi la vittoria che vale il primo posto solitario. Ferrara ci ha provato, giocando alla pari contro la formazione forse più forte dell'intero campionato, restando sempre in partita e recuperando anche dal -12, con la forza dei nervi e soprattutto della testa. I biancazzurri perdono Pellicano (sospetto stiramento) e devono rinunciare per lunghi tratti a Tio, limitato dai falli.