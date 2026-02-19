Basket Final Eight 2026 | Milano e Brescia non deludono vittoria e semifinale

Il nome di Brescia e il suo successo contro Udine sono al centro di questa giornata di basket. La Germani Brescia ha vinto con un punteggio di 78-64, dimostrando energia e precisione in campo. La partita si è giocata al PalaLeonessa, attirando molti tifosi e creando un’atmosfera calda. Milano, invece, ha assicurato la sua presenza in semifinale con una vittoria convincente. La competizione continua, e tutte le squadre si preparano per le sfide a venire.

Torino, 18 febbraio 2026 – La prima giornata della Frecciarossa Final Eight 2026 si è aperta con l'affermazione della Germani Brescia che si impone per 78-64 ai danni della Apu Old Wild West Udine. Al PalaPrealpi in semifinale sarà un derby lombardo contro l’EA7 Milano che nella seconda sfida serale prevale per 94-86 sulla Pallacanestro Trieste non senza qualche fatica nei primi trenta minuti dell’incontro in cui brilla la stella di Shavon Shields, decisivo con ventotto punti frutto di un 1015 al tiro. I biancorossi allenati da Gonzalez provano a dare già un’impronta alla sfida con Ramsey, uno dei giocatori più attesi alla vigilia, definire il 2-8 in penetrazione dopo tre minuti di gioco. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Basket, Final Eight 2026: Milano e Brescia non deludono, vittoria e semifinale Brescia, gioia da derby. Vittoria e Final EightLa Pallacanestro Brescia ottiene una vittoria importante nel derby contro Varese, con un punteggio di 102-94 al PalaLeonessa. Basket Serie A, Brescia piega Venezia e si riprende il primato. Tortona alle Final EightLa Germani Brescia supera Venezia con un successo che le permette di consolidare il primo posto in classifica nella Serie A di basket. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: I quarti di finale della Frecciarossa Final Eight 2026 disponibili free su LBATV; Via alle Final Eight! La novità? Lo Showtime Game. Gherardini: Festa del basket; Calendario Coppa Italia basket 2026: orari, tabellone dai quarti alla finale, tv, streaming; Frecciarossa Final Eight 2026 | Ecco come vedere tutte le partite gratis. Basket, la Germani Brescia supera Udine e raggiunge le semifinali della Coppa Italia 2026È la Germani Brescia la prima squadra qualificata alle semifinali delle Final Eight Coppa Italia 2026. All'Inalpi Arena di Torino, la squadra lombarda è ... oasport.it Basket, Final Eight 2026: Milano e Brescia non deludono, vittoria e semifinaleTorino, 18 febbraio 2026 – La prima giornata della Frecciarossa Final Eight 2026 si è aperta con l'affermazione della Germani Brescia che si impone per 78-64 ai danni della Apu Old Wild West Udine. Al ... sport.quotidiano.net Brescia domina Udine alle Final Eight: Apu lotta, ma cede nel secondo tempo -> https://www.nordest24.it/germani-brescia-apu-udine-final-eight-risultato-tabellino facebook Con lo sguardo rivolto alla Frecciarossa Final Eight 2026: l’ @apudine è pronta a scrivere la sua storia @MuseoEgizio #LBAF82026 #TuttoUnAltroSport x.com