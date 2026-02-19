Basilicata | Idonei Arlab in Attesa a Rischio Fuga di Talenti e Accordi Inutilizzati

In Basilicata, i candidati idonei all'Arlab attendono ancora un impiego stabile, mentre molti temono di perdere l’opportunità. La lunga attesa per le assunzioni blocca le assunzioni e spinge i giovani a cercare lavoro altrove. Le graduatorie sono ferme da mesi e nessun accordo sembra ancora vicino. La situazione crea preoccupazione tra chi sperava di trovare stabilità e rischia di lasciare la regione per cercare fortuna fuori. La questione resta aperta, lasciando in sospeso il futuro dei talenti locali.

Arlab al Bivio: La Battaglia degli Idonei Lucani per un Lavoro e il Rischio di un Esodo di Talenti. La situazione delle graduatorie per l'assunzione di personale a tempo indeterminato in Basilicata è al punto di rottura. Il Comitato Idonei Arlab denuncia un immobilismo che rischia di vanificare anni di preparazione e di privare la regione di professionisti qualificati, nonostante accordi già siglati per favorire l'assunzione di lucani in altre realtà italiane. La questione solleva dubbi sulla compatibilità tra le nuove politiche di stabilizzazione e il diritto dei candidati già selezionati. Un Sistema in Stallo: La Denuncia del Comitato.

