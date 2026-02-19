Barrios | Garcia non è il mio avversario più duro

Barrios afferma che Garcia non rappresenta il suo avversario più difficile. La sua dichiarazione arriva prima del prossimo incontro, in cui il pugile si prepara a affrontare il rivale. Barrios sottolinea di aver studiato attentamente le mosse di Garcia, ma si dice fiducioso di poterlo battere. La sfida si svolgerà tra pochi giorni e l’atmosfera tra i due si fa sempre più tesa. I fan attendono con ansia l’esito di questa gara che potrebbe cambiare le loro carriere.

Il confronto tra due nomi di rilievo nel panorama pugilistico promette uno spettacolo intenso, con Barrios che analizza Garcia non solo per la velocità ma anche per l’impatto mediatico che lo accompagna. Barrios arriva al match come campione WBC dei pesi welter, forte di un percorso che lo ha visto fronteggiare avversari di alto livello. La sua visione si fonda sull’esperienza accumulata in incontri decisivi, prima di confrontarsi con Garcia. Nel corso della carriera ha affrontato Manny Pacquiao, Gervonta Davis e Keith Thurman, sfide che hanno imposto ritmo, potenza e gestione della pressione tipica delle contese per il titolo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Mario Barrios deve neutralizzare il gancio sinistro di Ryan GarciaMario Barrios si prepara a contrastare il potente gancio sinistro di Ryan Garcia, dopo aver studiato attentamente gli spostamenti e i colpi dell’avversario durante gli allenamenti.

Ryan Garcia minimizza la minaccia di Barrios prima del match per il titoloRyan Garcia minimizza la minaccia di Mario Barrios prima del loro incontro per il titolo WBC dei welter.

