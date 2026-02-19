Il tecnico del Torino, Marco Baroni, rischia il posto dopo la pesante sconfitta contro la Sampdoria. La squadra ha subito 44 gol in stagione, rendendo la difesa la più fragile del campionato. La trasferta di Genova diventa così un’occasione decisiva per cambiare rotta. Se i granata non migliorano, Baroni potrebbe essere esonerato a breve. La partita rappresenta un bivio importante per il futuro dell’allenatore e della squadra. La tensione cresce in casa Torino a pochi giorni dal match.

Con quarantaquattro gol subiti, il Torino è la peggior difesa del campionato. A Genova il tecnico Baroni rischia grosso: gli scenari per il presente ed il futuro Il futuro di Marco Baroni è in bilico. Il tecnico del Torino resta attualmente alla guida dei granata, ma la sua panchina è tutt'altro che salda. La sconfitta contro il Bologna maturata nell'ultimo turno di campionato, ha portato la dirigenza granata a riflettere sulla sua posizione. I numeri sono molto deludenti e la prossima sfida con il Genoa potrebbe essere decisiva.

© Gbt-magazine.com - Baroni, futuro in bilico

