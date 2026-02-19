Il FC Barcelona aspetta il via libera per distribuire 14.000 nuovi abbonamenti stagionali, dopo aver avviato lavori di ristrutturazione allo stadio Spotify Camp Nou. La richiesta di autorizzazione riguarda l’aumento della capienza e il miglioramento delle strutture, con l’obiettivo di offrire più posti ai tifosi. La società ha già preparato i biglietti e le procedure di accesso, mentre le autorità devono approvare le modifiche prima di iniziare la vendita. La decisione potrebbe arrivare entro poche settimane.

FC Barcelona e l'adeguamento del Spotify Camp Nou. Il FC Barcelona ha in programma importanti modifiche al leggendario stadio Spotify Camp Nou, un progetto che ha suscitato grande interesse tra i tifosi e gli esperti del settore. Attualmente, la squadra attende l'approvazione da parte del comune per avviare la fase 1C di questo ambizioso progetto. La prima fase prevede un significativo incremento del numero di abbonamenti, con l'aggiunta di 14.000 nuovi posti disponibili esclusivamente ai membri del club. Questa iniziativa mira non solo a migliorare l'esperienza dei tifosi, ma anche a garantire che un numero maggiore di appassionati possa assistere alle gare della squadra.

© Napolipiu.com - Barcellona attende il permesso per rilasciare 14.000 nuovi abbonamenti per la stagione.

