Barbie Gaza è sotto inchiesta per aver incitato all’odio. La giovane danzatrice ha partecipato a una protesta, urlando slogan contro il genocidio dei palestinesi, mentre eseguiva movimenti energici. Il suo comportamento ha attirato l’attenzione delle autorità, che vogliono chiarire se le sue azioni abbiano violato le leggi sul discorso d’odio. La scena si è svolta in un’area pubblica affollata, dove molti si sono fermati a osservare. La sua vicenda solleva domande sulla libertà di espressione e sui limiti delle proteste pubbliche.

Ballava, Barbie Gaza. Tremava per la sorte dei palestinesi, «Stop al genocidio!», ma intanto cantava e si dimenava, snodata. Saltellava a Ibiza, prima “sosta tecnica” della Flotilla partita da Barcellona. Poi a Minorca, seconda tappa della lunga vacanza estiva. Sulle barche a vela, dicevano, c’erano gli aiuti umanitari. Il tempo era tiranno. Non il meteo, cielo terso e sole cocente, tanto che la compañera italiana Benedetta Scuderi – eurodeputata della Bonelli&Fratoianni – in prossimità della Striscia ha denunciato il furto della sua crema solare, responsabili i soldati israeliani. Riso e tonno invece hanno continuato a nuotare in cambusa. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Barbie Gaza indagata per incitazione all'odio

