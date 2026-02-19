Bani l' amuleto di Inzaghi | con lui la difesa del Palermo è blindata

Mattia Bani ha fatto la differenza nel Palermo, rafforzando la difesa e portando maggiore sicurezza in campo. La sua presenza si è rivelata decisiva nelle ultime partite, contribuendo a mantenere la porta inviolata. Inzaghi si affida a lui come vero e proprio punto di riferimento, specialmente nei momenti più delicati. La squadra si sente più compatta grazie alle sue parole e alla sua esperienza. Bani diventa così il vero pilastro della linea difensiva del Palermo, che punta a consolidare i risultati nelle prossime gare.

Il Palermo sta attraversando una fase decisiva della stagione di serie B, sostenuta da una solidità difensiva guidata dall'apporto di Mattia Bani. Da quando il difensore centrale toscano ha ereditato la fascia di capitano, la squadra ha mostrato una crescita continua, accompagnata da una lunga serie di risultati positivi e da una difesa tra le più efficaci del torneo. Mattia Bani, 163 presenze in Serie A, è diventato punto di riferimento dello spogliatoio grazie alla sua leadership ed all'esperienza accumulata. La sua fascia conferisce carisma e autorevolezza, elementi che si traducono in una gestione ordinata della linea difensiva e in una lettura anticipata delle situazioni di gioco.