Bangladesh | la vittoria della stabilità sul caos made in Usa

Il Bangladesh ha fermato gli sforzi degli Stati Uniti di creare disordini nel paese. Proprio ad agosto 2024, tentativi di rovesciare il governo sono stati respinti con fermezza, riportando stabilità. Le manovre esterne miravano a indebolire il regime attraverso rivolte e proteste organizzate, ma la popolazione ha mostrato coesione. Le autorità locali hanno rafforzato i controlli e respinto le influenze straniere. Questo episodio segna un nuovo capitolo nelle tensioni tra Dhaka e le potenze straniere. La situazione rimane molto tesa e il governo è pronto a difendersi.

La spinta per destabilizzare del Bangladesh è stata sedata, il regime-change dell'agosto 2024 è rientrato, un altro scacco per la geopolitica americana. Questo l'esito delle elezioni del 12 febbraio, che hanno visto la vittoria a valanga del Partito nazionalista del Bangladesh (BNP) guidato da Tarique Rahman (nella foto). Incuneato tra la sfera di influenza indiana e quella cinese e con una storia di forte attrito con il Pakistan, dal quale si è separato nel 1971 dopo una guerra di indipendenza, nell'agosto del 2024 il Bangladesh è stato bersaglio dell'ennesimo regime-change made in Usa che ha portato alle dimissioni di Sheikh Hasina Wajid, che lo governava dal 2009.