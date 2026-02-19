Il nome di Fatima e il suo racconto rivelano come la produzione tessile in Bangladesh danneggi l’ambiente, nonostante sembri ecologica dall’esterno. La fabbrica, infatti, si presenta come “verde” solo sulla carta, ma in realtà inquina gravemente il fiume vicino con reflui tossici. Questo esempio concreto mostra come molte imprese del settore nascondano le vere conseguenze delle loro attività dietro un’immagine di sostenibilità. Un rapporto approfondisce questa discrepanza tra apparenza e realtà nel mondo della moda.

Fast Fashion «Fabbriche verdi, lavoro grigio:» il rapporto Abiti puliti sull’industria fast fashion, tra certificazioni Leed e transizione giusta Fast Fashion «Fabbriche verdi, lavoro grigio:» il rapporto Abiti puliti sull’industria fast fashion, tra certificazioni Leed e transizione giusta Solo l’esterno sembra in qualche modo pulito. Questa fabbrica è verde solo di nome». Le parole di Fatima, una lavoratrice del tessile in Bangladesh, spiccano nel nuovo rapporto di Campagna Abiti Puliti Fabbriche verdi, lavoro grigio, una ricerca nata per valutare le fabbriche Leed – dove si riforniscono brand come Benetton, Bestseller, Decathlon, Fruit of the Loom, Gap, H&M, Hugo Boss, Kiabi, M&S, Next, Ovs, Zara, Walmart, Wrangler – raccontate come esempi di produzione green. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Bangladesh, la moda che sporca il «green»

L’Intelligenza Artificiale per farci riflettere su una moda più greenLa moda si mette in discussione grazie all’intelligenza artificiale.

Lo striscione al Liceo: l’ignoranza che sporca la memoria e i valoriLo striscione esposto al Liceo ha suscitato una forte reazione, evidenziando come il limite tra libertà di espressione e rispetto dei valori possa essere facilmente superato.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.