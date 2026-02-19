Bangladesh la moda che sporca il green
Il nome di Fatima e il suo racconto rivelano come la produzione tessile in Bangladesh danneggi l’ambiente, nonostante sembri ecologica dall’esterno. La fabbrica, infatti, si presenta come “verde” solo sulla carta, ma in realtà inquina gravemente il fiume vicino con reflui tossici. Questo esempio concreto mostra come molte imprese del settore nascondano le vere conseguenze delle loro attività dietro un’immagine di sostenibilità. Un rapporto approfondisce questa discrepanza tra apparenza e realtà nel mondo della moda.
Solo l'esterno sembra in qualche modo pulito. Questa fabbrica è verde solo di nome». Le parole di Fatima, una lavoratrice del tessile in Bangladesh, spiccano nel nuovo rapporto di Campagna Abiti Puliti Fabbriche verdi, lavoro grigio, una ricerca nata per valutare le fabbriche Leed – dove si riforniscono brand come Benetton, Bestseller, Decathlon, Fruit of the Loom, Gap, H&M, Hugo Boss, Kiabi, M&S, Next, Ovs, Zara, Walmart, Wrangler – raccontate come esempi di produzione green.
