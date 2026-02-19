Bandi annullati e nuove rivendicazioni | la partita della CISAL FPC all’ospedale Moscati

Il 12 febbraio, presso l’ospedale Moscati di Avellino, si è svolto un incontro tra la CISAL FPC e i vertici dell’azienda sanitaria. La causa è la revoca dei bandi di assunzione annunciati in precedenza, che ha scatenato nuove rivendicazioni da parte dei rappresentanti sindacali. Durante l’incontro, la CISAL ha chiesto chiarimenti e ha presentato richieste precise per migliorare le condizioni dei lavoratori. La discussione si è concentrata sulle future strategie di reclutamento e sulle proteste già avviate. La situazione rimane in forte fermento.

Avellino, 19 febbraio 2026 – Le carte parlano piano, ma parlano chiaro. Il 12 febbraio, nella sede dell'Azienda ospedaliera "San Giuseppe Moscati", si è tenuto il confronto aziendale–comparto. Nel verbale, prot. n. 5342 del 17 febbraio, c'è scritto che la Direzione Strategica ha annullato i bandi per gli incarichi di funzione organizzativa dipartimentale deliberati il 30 giugno 2025 — numeri 746, 747 e 749 — e ha rimesso in piedi i requisiti previsti dal Contratto collettivo nazionale di lavoro. Tradotto: si torna alle regole del contratto. Senza filtri aggiunti. Senza paletti ulteriori. La CISAL FPC – Dipartimento Sanità di Avellino lo aveva chiesto mesi fa, il 17 luglio 2025.