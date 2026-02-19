Il nome di Bandecchi è al centro di un fatto che preoccupa i cittadini di Terni: un comitato di affari ha preso il controllo del Comune. Si tratta di un gruppo che ha influenzato decisioni e nomine, alterando il normale funzionamento amministrativo. La scoperta è arrivata grazie alle dichiarazioni del sindaco, che ha confermato l’ingerenza di questa organizzazione nelle scelte pubbliche. La situazione ha generato scontento tra i residenti, che chiedono trasparenza e rispetto delle regole. La vicenda continua a suscitare interesse tra gli abitanti della città.

Finalmente Bandecchi ha svelato tutte le sue carte, dichiarando ciò che abbiamo denunciato fin dall’inizio. A Bandecchi non interessa nulla di Terni e dei ternani, ma vuole solo mettere le mani sugli appalti della sanità pubblica e privata, tramite le sue aziende e quelle a lui collegate. La giunta è il suo consiglio di amministrazione dove da oggi siedono Tagliavento, amministratore delegato di Ternana Women con Bandecchi presidente del cda e amministratore unico di PalaTerni. Entra in giunta anche Sergio Anibaldi già nel consiglio di amministrazione di Piscine dello stadio e della società Palaterni srl, nonchè progettista di stadio-clinica e del costosissimo project financing, per la ristrutturazione e gestione privata del vecchio ospedale ternano, bocciato due volte dai tecnici regionali sotto la giunta Tesei e oggetto delle continue perorazioni di Bandecchi e Melasecche, non ultima la sceneggiata in assemblea regionale di pochi giorni fa.🔗 Leggi su Ternitoday.it

Bandecchi “bis”, la giunta del Comune di Terni è al completo: il sesto assessore è Sergio AnibaldiIl sindaco di Terni, Bandecchi, ha deciso di integrare la sua squadra con Sergio Anibaldi, scelto come sesto assessore.

Comune di Terni, Remigio Venanzi nuovo presidente del Collegio dei revisori: i dubbi di Pd e M5s e la replica di BandecchiA Terni, Remigio Venanzi è stato scelto come nuovo presidente del collegio dei revisori dei conti del Comune.

STEFANO BANDECCHI SHOC: STO CON ISRAELE, NESSUN BAMBINO MORTO A GAZA. BUFERA SUL SINDACO DI TERNI

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.