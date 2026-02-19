Banca Sistema | Cf+ rilancia l’offerta a 1,89 euro per azione incentivi per adesione e azioni Kruso Kapital in arrivo

Banca Cf+ ha aumentato la sua offerta su Banca Sistema, portandola a 1,89 euro per azione. La decisione deriva dalla volontà di rafforzare la sua presenza nel capitale della banca. L’operazione include incentivi specifici per chi decide di aderire e prevede l’arrivo di azioni Kruso Kapital. La mossa segue un tentativo precedente di acquisizione e mira a ottenere un maggiore controllo sulla banca. La proposta di Cf+ coinvolge anche nuovi strumenti finanziari per stimolare gli investitori. La sfida tra le parti continua a tenere banco nel settore.

Banca Cf+ alza l'offerta su Banca Sistema: la sfida per il controllo sale a 1,89 euro per azione. Banca Cf+ ha rilanciato l'offerta pubblica di acquisto e di scambio volontaria totalitaria su Banca Sistema, portando il corrispettivo a 1,89 euro per azione. La mossa, annunciata il 19 febbraio 2026, mira a incentivare l'adesione degli azionisti e a superare eventuali resistenze nell'acquisizione, cruciale per il piano strategico di Banca Cf+ nel settore bancario italiano. L'incremento del 5% introduce una nuova variabile in una complessa operazione che potrebbe ridisegnare gli assetti del mercato.