Bambole sessuali con il viso di bambine | ora inizia un'inchiesta per i prodotti venduti su Shein

La Commissione Europea ha aperto un’indagine su Shein dopo aver scoperto bambole sessuali con il volto di bambine. Questo fatto ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza e sulla tutela dei minori. Gli esperti hanno trovato prodotti che sembrano incoraggiare comportamenti inappropriati e vengono venduti senza controlli adeguati. Le autorità vogliono capire come questi oggetti siano arrivati sul mercato europeo e chi li abbia approvati. L’indagine si concentra anche sulle modalità di vendita e sulla trasparenza delle piattaforme online. L’attenzione resta alta sul caso.

