Bambino trapiantato gli esperti dicono no a una nuova operazione | la mamma ‘rassegnata’ a perderlo

Il bambino di due anni, ricoverato all’ospedale Monaldi di Napoli, è rimasto senza speranza dopo che gli esperti hanno deciso di non fare un nuovo trapianto. La causa è il cuore danneggiato, che non può essere riparato ulteriormente. Dopo ore di discussione, il team medico ha concluso che l’operazione sarebbe troppo rischiosa e inutile. La madre si è detta rassegnata alla perdita, consapevole della situazione critica del figlio. La decisione ha lasciato molti senza parole nella sala di terapia intensiva.

La speranza si è spenta dopo ore di attesa: l' Heart Team riunito da questa mattina all' Ospedale Monaldi di Napoli ha deciso che il bambino di due anni, ricoverato in Terapia intensiva dal 23 dicembre dopo aver ricevuto un cuore rivelatosi danneggiato, non può essere sottoposto a un nuovo trapianto. L'Azienda Ospedaliera dei Colli ha spiegato che il "confronto collegiale" ha consentito "una valutazione condivisa quanto più completa e ampia possibile". Alla luce delle valutazioni cliniche fatte al piccolo nel suo letto di ospedale e degli ultimi esami strumentali, "si è stabilito che le condizioni del bambino non sono compatibili con un nuovo trapianto".