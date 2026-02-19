Il bambino trapiantato ha suscitato grande commozione, e Bertolaso ha commentato:

“Abbiamo seguito la faccenda con grandissima ansia, con grandissima angoscia e anche con molta amarezza. Abbiamo dato la nostra disponibilità. Come sapete, un’equipe dell’ospedale Papa Giovanni, gli esperti in cardiochirurgia pediatrica, hanno fatto parte del team che ha stabilito purtroppo che il bambino non era più trapiantabile quindi l’abbiamo seguito e abbiamo preso atto con grande dolore di quelle che sono state poi le decisioni dei nostri clinici”. Così Giudo Bertolaso, assessore al welfare della Regione Lombardia intervenendo sulla vicenda del bambino di Napoli a cui è stato trapiantato un cuore danneggiato, a margine del conferimento del premio “Rosa Camuna” alle equipe mediche intervenute dopo la tragedia di Crans Montana. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Bambino trapiantato, Bertolaso: "La vicenda ha lasciato grande amarezza"

