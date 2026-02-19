Bambina piuma salvata Nata di soli 700 grammi | Dopo 4 mesi di terapie ora Celeste sta bene

Celeste, nata di soli 700 grammi, è stata salvata dopo quattro mesi di terapie intensive. La piccola ha ricevuto cure continue e moltissimo contatto ‘pelle a pelle’ con i genitori, che trascorrevano sei ore al giorno con lei alla Tin di Rimini. La presenza costante dei genitori ha aiutato la bambina a rafforzare le sue difese e a migliorare le sue condizioni di salute. Ora, grazie a questo impegno, Celeste sta bene e può iniziare una nuova fase della sua vita. La sua storia dimostra l’importanza del sostegno familiare in situazioni critiche.

"Ogni giorno passavano con Celeste sei ore a contatto. Tre le passavo io, le altre Flavio". Alla Tin di Rimini, la terapia intensiva neonatale, la chiamano contatto ' pelle a pelle '. Come racconta mamma Marianna, non è un modo di dire, ma esattamente quello che accade per far sì che il rapporto tra i genitori e i bambini nati prematuri possa generarsi e crescere nonostante le difficoltà. Quando la piccola Celeste ha deciso di venire al mondo aveva solo cinque mesi e mezzo e pesava 700 grammi. "Per noi è stato traumatizzante" racconta Marianna, che col marito Flavio vive nel Ravennate. "Ma in quei momenti difficili abbiamo trovato una struttura che ci ha saputo accogliere, sempre a nostra disposizione.

