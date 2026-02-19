Bam Rodriguez ancora senza contratto | Garcia conferma

Bam Rodriguez non ha ancora firmato il nuovo contratto, conferma Garcia. La questione riguarda il suo ingaggio e il rinnovo con la sua casa di promozione. Rodriguez, 24 anni, ha già combattuto tre volte quest’anno e vuole maggiori garanzie. La trattativa si è prolungata nelle ultime settimane, creando incertezza sul suo futuro. I dirigenti stanno cercando di trovare un accordo che soddisfi entrambe le parti. La situazione resta in sospeso, anche se l’atleta si prepara per il prossimo match.

Il contesto contrattuale di uno dei campioni più fondamentali della scena pugilistica si sta definendo in modo decisivo. Jesse "Bam" Rodriguez non ha ancora siglato un nuovo accordo promozionale, mentre sono giunte offerte da promotor esterni che hanno accese potenziali evoluzioni. La situazione resta fluida e caratterizzata da trattative attive, con una decisione sul futuro promozionale che potrebbe arrivare a breve. Robert Garcia ha confermato che Rodriguez non ha firmato alcun rinnovo e che le negoziazioni sono ancora aperte. Dopo la scadenza del contratto vigente, l'atleta ha avuto modo di valutare diverse proposte, creando una leva contrattuale che prima non esisteva.