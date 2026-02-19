Finn Balor ha subito un grave infortunio che ha rallentato la sua carriera nel main roster. Dopo un avvio promettente, il wrestler ha visto le sue opportunità ridursi drasticamente. Durante un match importante, si è infortunato gravemente, compromettendo il suo rendimento e il suo spazio in federazione. Da allora, gli ultimi mesi si sono rivelati difficili, con poche vittorie e molti match senza successo. La sua performance, in passato brillante, ora lascia molti a desiderare. La sua carriera sembra ancora in bilico.

Finn Balor è proprio un caso strano. L'inizio nel main roster sembrava partito con i migliori auspici, da quell'improvviso infortunio non si è però più ripreso. Non intendo fisicamente, non ha proprio più ricevuto un push degno di questo nome. Questo non sarà un editoriale in cui lo difendo e lo dipingo come una povera vittima, ha sicuramente delle colpe se oggi non è diventato ciò che ci si aspettava da lui. Perché è un problema se generi interessi solo quando ti dipinge da demone. Esso per Balor non era che un attire, per la WWE qualcosa in più che però non sono mai riusciti a gestire. È anche vero che una vera seconda chance con la cintura non l'ha mai avuta.

© Zonawrestling.net - Balor, si poteva dare di più

