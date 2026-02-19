Avvocati docenti e cittadini Tutti schierati per il Sì riforma

Avvocati, docenti e cittadini di Lucca hanno deciso di sostenere la riforma costituzionale, portando il comitato ‘Sì riforma’ nella provincia. La causa è il referendum previsto per il 22 e 23 marzo, che ha già raccolto diverse adesioni. Questi gruppi si sono uniti per promuovere il voto a favore, organizzando incontri pubblici e distribuendo materiale informativo. La presenza del comitato nel territorio mira a coinvolgere più persone possibile e a chiarire i punti principali della riforma. La campagna si intensifica in vista delle urne.

LUCCA Avvocati, docenti universitari e cittadini: arriva anche in provincia il comitato ‘ Sì riforma ’, l’ennesimo a sostegno del voto favorevole al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo. A fare da portavoce è la penalista del tribunale di Lucca Carmela Piemontese, che alle spalle può vantare di un dottorato di ricerca alla Scuola Sant’Anna di Pisa e di oltre quaranta pubblicazioni in ambito di diritto. A breve saranno resi noti tutti gli appuntamenti per ascoltare le ragioni del sì: tra questi è possibile segnare già in agenda la data del 14 marzo – alle 11 in sala Mutuo Soccorso in via Giovanni Montauti a Forte dei Marmi – alla quale prenderà parte anche il senatore Marcello Pera, oltre ai diversi rappresentanti dei comitati a sostegno del referendum. 🔗 Leggi su Lanazione.it

