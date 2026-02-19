Avvistato e fotografato per la prima volta in Abruzzo uno zigolo minore

Lo zigolo minore è stato avvistato e fotografato per la prima volta in Abruzzo, precisamente nel Fucino. La presenza di questa specie, che normalmente nidifica in Scandinavia e in zone dell’Europa nord-orientale, sorprende gli esperti di avifauna. Si tratta di un passeriforme che si sposta verso sud solo durante i mesi più freddi. L’individuazione di un esemplare in questa regione indica un possibile cambiamento nei suoi spostamenti o una nuova area di sosta. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di birdwatching locali.

A immortalarlo è stato Sandro Barile (Stazione ornitologica abruzzese) e sarebbe una prima volta in assoluto per la specie nidificatrice difficile da vedere in tutto il Paese. L'avvistamento è stato fatto nel Fucino Un avvistamento ancor più raro se si considera che quella dello zigolo minore, sottolinea, è una presenza rara e localizzata in Italia e spesso anche in avvertita perché lo si confonde con specie prima. Mai sarebbe quindi stato segnalato sul nostro territorio. Territorio, quello dell’Abruzzo, che conta ben 329 specie tra quelle nidificatrici, di passo, svernanti o accidentali che con questi avvistamento salgono quindi a 330.🔗 Leggi su Ilpescara.it

