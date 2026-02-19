Avvistato e fotografato per la prima volta in Abruzzo uno zigolo minore
Lo zigolo minore è stato avvistato e fotografato per la prima volta in Abruzzo, precisamente nel Fucino. La presenza di questa specie, che normalmente nidifica in Scandinavia e in zone dell’Europa nord-orientale, sorprende gli esperti di avifauna. Si tratta di un passeriforme che si sposta verso sud solo durante i mesi più freddi. L’individuazione di un esemplare in questa regione indica un possibile cambiamento nei suoi spostamenti o una nuova area di sosta. La scoperta ha suscitato grande interesse tra gli appassionati di birdwatching locali.
A immortalarlo è stato Sandro Barile (Stazione ornitologica abruzzese) e sarebbe una prima volta in assoluto per la specie nidificatrice difficile da vedere in tutto il Paese. L'avvistamento è stato fatto nel Fucino Un avvistamento ancor più raro se si considera che quella dello zigolo minore, sottolinea, è una presenza rara e localizzata in Italia e spesso anche in avvertita perché lo si confonde con specie prima. Mai sarebbe quindi stato segnalato sul nostro territorio. Territorio, quello dell’Abruzzo, che conta ben 329 specie tra quelle nidificatrici, di passo, svernanti o accidentali che con questi avvistamento salgono quindi a 330.🔗 Leggi su Ilpescara.it
Torch run di Special Olympics: corsa della fiaccola in vista dei giochi nazionali invernali, ospitati per la prima volta in AbruzzoLa Torch run di Special Olympics si svolge il 2 marzo a Montesilvano, dove i partecipanti accendono la fiaccola per i giochi nazionali invernali.
Australian Open, a Sesko il titolo junior: è la prima volta per uno slovenoSesko vince il titolo junior a Melbourne.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Sorpresa, le prime rondini sono già arrivate in Italia: le foto dal Parco Nazionale del Circeo; Per Machine Gun Kelly passeggiata in via Indipendenza e bagno di fan prima del concerto; Avvistato un orso sul monte Salviano: le immagini [VIDEO]; Olbia, avvistato un raro esemplare di cicogna nera nel Padrongianus.
Sorpresa, le prime rondini sono già arrivate in Italia: le foto dal Parco Nazionale del CirceoAria di primavera al Parco Nazionale del Circeo, dove il fotografo naturalista Sandro Allegretti ha avvistato e fotografato le prime rondini comuni e i ... fanpage.it
Avvistato per la prima volta il gatto selvatico nel Chianti. I fotografi: Tre anni di tentativiDue esemplari di gatto selvatico (Felis silvestris) sono stati immortalati da Tommaso Nuti e Pietro Bartoli per la prima volta nel Chianti Dopo tre anni di tentativi siamo riusciti a immortalare un ... fanpage.it
è stato avvistato e fotografato un alligatore in un canale in provincia di Salerno c'è chi dice sia vero, chi invece dice sia un giocattolo facebook