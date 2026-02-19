Avvistata | Blair Waldorf torna 20 anni dopo E le fashion addicted del pianeta hanno già l' acquolina in bocca | pronte a rimettervi ai piedi le vostre mary jane?

Blair Waldorf, il personaggio di Gossip Girl interpretato da Leighton Meester, torna in scena dopo vent’anni a causa di un nuovo romanzo sulla sua vita a 40 anni. La notizia ha già acceso l’attenzione delle fan di ieri e di oggi, che aspettano di scoprire come si evolve la vita della stilosa protagonista. La pubblicazione del libro ha suscitato entusiasmo tra le appassionate di moda e serie TV, pronte a riscoprire il personaggio che ha segnato una generazione. La sua presenza si farà sentire nelle librerie nelle prossime settimane.

Cecily von Ziegesar, l'autrice dei 13 libri da cui è tratta la serie più stilosa degli anni Duemila, Gossip Girl, è pronta a pubblicare Blair, un romanzo indipendente che riprende la storia della nostra Queen B. 20 anni dopo l'ambientazione della serie originale. Sebbene non ci siano molte informazioni sulla trama, sappiamo che seguirà la storia di Blair, ora quarantenne, e la sua vita nella Grande Mela. Il romanzo dovrebbe uscire nell'estate del 2027.