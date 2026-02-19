avis e avap insieme per la casa del volontariato

Avis e Avap hanno deciso di collaborare per creare la Casa del Volontariato, un nuovo spazio dedicato ai volontari. La causa è rafforzare la collaborazione tra le associazioni e migliorare i servizi offerti ai cittadini. L’assemblea ordinaria dei soci Avis, prevista il 28 marzo, servirà anche a discutere le attività svolte nel 2025 e a pianificare i progetti futuri. Durante l’incontro, verranno presentate le iniziative che coinvolgono direttamente i volontari e la comunità locale. La discussione si focalizza sulla crescita del settore del volontariato.

Assemblea Ordinaria dei Soci Avis il 28 marzo per fare il punto sulla situazione del sodalizio, fare un resoconto dell’attività svolta nel corso del 2025 e sulle iniziative future. Dai dati forniti risulta che nel 2025 le donazioni complessive sono state 1.200 tra sangue e plasma che, seppur in lieve calo rispetto all’anno precedente (- 3,45%), sono da ritenersi un ottimo risultato. Buone notizie invece sul fronte dei soci effettivi che al 31 dicembre scorso ammontavano a 625, con un incremento sul 2024 del + 6,11% (+ 34), oltre ad un’ottantina tra candidati idonei e aspiranti donatori. L’obiettivo che il presidente Livio Pedrana si è posto una volta insediato, è stato quello di superare la quota di 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

