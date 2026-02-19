Avanzamento lavori e progetti in sviluppo | l' incontro tra Lucia Tanti e gli industriali aretini

Lucia Tanti ha incontrato gli industriali di Arezzo per discutere dei progetti in corso e dei lavori in fase di avanzamento. La causa di questa riunione è l’esigenza di aggiornare gli imprenditori sui progressi delle iniziative comunali, in particolare sulle nuove infrastrutture e agevolazioni fiscali. Durante l’incontro, sono stati condivisi dettagli concreti sui tempi di completamento e sulle prossime tappe dei progetti avviati. La discussione si è concentrata sui lavori già avviati e sulle sfide da affrontare per rispettare le scadenze.

A confrontarsi con il vicesindaco del comune capoluogo aretino il Consiglio di delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud. Presenti numerosi imprenditori e dirigenti aziendali Il Consiglio di delegazione di Arezzo di Confindustria Toscana Sud ha incontrato il vicesindaco Lucia Tanti per un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori e dei progetti di sviluppo dell'amministrazione comunale in corso di attuazione. Durante l'incontro, al quale hanno partecipato numerosi imprenditori e dirigenti aziendali, sono stati passati in rassegna i principali cantieri e progetti che interessano la città: nodo di via Fiorentina, riqualificazione dell'area Baldaccio, area ex Lebole, restyling di alcune piazze, investimenti sulla sicurezza idraulica e scolastica. AREZZO. MATRIGNANO. SCUOLA INFANZIA "L'AQUILONE" EPIGRAFE IN MEMORIA DI STEFANO BARONI Installata ed inaugurata questa mattina, alla presenza del vicesindaco Lucia Tanti, l'epigrafe che ricorda la donazione dell'immobile e del terreno di