Autoritarismi e diritti | confronto pubblico alla Cattolica con la presidente di Amnesty Italia
Il confronto pubblico alla Cattolica si svolge in seguito alla visita della presidente di Amnesty Italia, che ha denunciato la crescita di regimi autoritari nel mondo. La discussione si concentra sulla resistenza ai regimi oppressivi e sulla tutela dei diritti umani. Oltre alla presenza di esperti, parteciperanno studenti e cittadini interessati alle sfide attuali. L’evento si inserisce nel corso
Nell'ambito del Corso di Formazione "Cives" - «Democrazia Vs. Autocrazia», venerdì 27 febbraio 2026 alle ore 20 all’Università Cattolica (via Emilia Parmense 84 - Aula 14 Scienze della Formazione) si terrà l'incontro pubblico "La resistenza agli autoritarismi del mondo, la difesa dei diritti.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
